Фиорентина следит за Шапаренко, - СМИ

Итальянская "Фиорентина" следит за полузащитником " Динамо" Николаем Шапаренко, сообщает LaViola.it.

По данным источника, интерес к 25-летнему украинцу присутствует как сейчас, так и вероятно, будет сохраняться в дальнейшем, так как контракт Шапаренко с "Динамо" истекает через год.

"Фиорентина" продолжает искать усиление в среднюю линию, и именно с этой целью ранее "фиалки" также арендовали на сезон у "Милана" Ясина Адли.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в текущем сезоне в 8 матчах хавбек забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

"Фиорентина" в прошлом сезоне финишировала восьмой в Серии А и играла в финале Лиги конференций – 0:1 с "Олимпиакосом".