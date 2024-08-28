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Фиорентина следит за Шапаренко, - СМИ
Итальянский клуб ищет усиление в центр поля
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Фиорентина" следит за полузащитником "
По данным источника, интерес к 25-летнему украинцу присутствует как сейчас, так и вероятно, будет сохраняться в дальнейшем, так как контракт Шапаренко с "Динамо" истекает через год.
"Фиорентина" продолжает искать усиление в среднюю линию, и именно с этой целью ранее "фиалки" также арендовали на сезон у "Милана" Ясина Адли.
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Напомним, что в текущем сезоне в 8 матчах хавбек забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
"Фиорентина" в прошлом сезоне финишировала восьмой в Серии А и играла в финале Лиги конференций – 0:1 с "Олимпиакосом".
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