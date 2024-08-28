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Фиорентина следит за Шапаренко, - СМИ

Премьер-лига

Итальянский клуб ищет усиление в центр поля

Фиорентина следит за Шапаренко, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Фиорентина" следит за полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко, сообщает LaViola.it.

По данным источника, интерес к 25-летнему украинцу присутствует как сейчас, так и вероятно, будет сохраняться в дальнейшем, так как контракт Шапаренко с "Динамо" истекает через год.

"Фиорентина" продолжает искать усиление в среднюю линию, и именно с этой целью ранее "фиалки" также арендовали на сезон у "Милана" Ясина Адли.

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Напомним, что в текущем сезоне в 8 матчах хавбек забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

"Фиорентина" в прошлом сезоне финишировала восьмой в Серии А и играла в финале Лиги конференций – 0:1 с "Олимпиакосом".

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Динамо (Киев) Фиорентина (Флоренция) Николай Шапаренко
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Источник:
LaViola
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 19:40
Когда Ванат в Милан едет?? Хочу через него передать своему любимому дяде банку варенья. Из райских яблочек... Вот обрадываецца старичок...
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0
1
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 19:40
Когда Ванат в Милан едет?? Хочу через него передать своему любимому дяде банку варенья. Из райских яблочек... Вот обрадываецца старичок...
Ответить
0
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.08.2024 в 18:59
Фіорентина - не фонтан, Шапаренку потрібні команди з топ-3 прем'єр-ліги або ла ліги.
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0
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