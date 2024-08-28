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Динамо готово отдать в аренду Лонвейка и Рубчинского
Трансфер нидерландца фактически согласован
Фото: ФК Динамо Київ
Этим летом "
Первый из них – хавбек Джастин Лонвейк, который не проходит в стартовый состав киевской команды. По данным источника, нидерландский хавбек вернется в аренду датский "Виборг", откуда Лонвейк и перебрался в киевскую команду. Этот трансфер фактически согласован и о нем объявят в ближайшее время.
Кроме того, "Динамо" собирается отдать в аренду в "Карпаты" новичка Валентина Рубчинского, который летом перебрался в команду из "Днепра-1", однако пока не пробился в основу.
В этом случае клубы все еще решают финансовые вопросы по арендной сделке полузащитника. В "Динамо" Рубчинский зарабатывает 25 тысяч долларов в месяц, и для "Карпат" это неподъёмная сумма. В случае же, если аренда будет бесплатной, львовский клуб будет готов платить зарплату игроку. Сейчас стороны работают над финансовой стороной этого трансфера.
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