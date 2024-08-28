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Динамо готово отдать в аренду Лонвейка и Рубчинского

Премьер-лига

Трансфер нидерландца фактически согласован

Динамо готово отдать в аренду Лонвейка и Рубчинского

Фото: ФК Динамо Київ

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Этим летом "Динамо" готово отпустить двух своих игроков в аренды, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Первый из них – хавбек Джастин Лонвейк, который не проходит в стартовый состав киевской команды. По данным источника, нидерландский хавбек вернется в аренду датский "Виборг", откуда Лонвейк и перебрался в киевскую команду. Этот трансфер фактически согласован и о нем объявят в ближайшее время.

Кроме того, "Динамо" собирается отдать в аренду в "Карпаты" новичка Валентина Рубчинского, который летом перебрался в команду из "Днепра-1", однако пока не пробился в основу.

В этом случае клубы все еще решают финансовые вопросы по арендной сделке полузащитника. В "Динамо" Рубчинский зарабатывает 25 тысяч долларов в месяц, и для "Карпат" это неподъёмная сумма. В случае же, если аренда будет бесплатной, львовский клуб будет готов платить зарплату игроку. Сейчас стороны работают над финансовой стороной этого трансфера.

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Динамо (Киев) Виборг Валентин Рубчинский Карпаты (Львов) Джастин Лонвейк
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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