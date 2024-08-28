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Динамо не планирует отдавать в аренду Михайленко - в Киеве рассчитывают на игрока

Премьер-лига
Обновлено

На хавбека претендовали Александрия и Карпаты

Динамо не планирует отдавать в аренду Михайленко - в Киеве рассчитывают на игрока

Фото: Динамо

Новина українською

"Динамо" не планирует отдавать в аренду своего 23-летнего полузащитника Николая Михайленко.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в киевском клубе рассчитывают на игрока в этом сезоне.

Отмечается, что главным претендентом на аренду игрока была "Александрия", за которую Михайленко и играл в прошлом сезоне.

Также к футболисту проявляли интерес и "Карпаты".

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Напомним, что в минувшем сезоне в составе "горожан" Михайленко провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
28.08.2024 в 21:36
Ну, он хотя бы моложе, чем Андриевский и Шепелев
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
28.08.2024 в 21:36
Ну, он хотя бы моложе, чем Андриевский и Шепелев
Ответить
0
0

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