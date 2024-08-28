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Динамо не планирует отдавать в аренду Михайленко - в Киеве рассчитывают на игрока
На хавбека претендовали Александрия и Карпаты
Фото: Динамо
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в киевском клубе рассчитывают на игрока в этом сезоне.
Отмечается, что главным претендентом на аренду игрока была "Александрия", за которую Михайленко и играл в прошлом сезоне.
Также к футболисту проявляли интерес и "Карпаты".
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Напомним, что в минувшем сезоне в составе "горожан" Михайленко провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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Джим Слэйд (Харьков)
28.08.2024 в 21:36
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