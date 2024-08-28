Не только УПЛ ТВ. Динамо пояснило, кто будет показывать домашние матчи команды в чемпионате

Пресс-служба " Динамо " официально подтвердила, что киевский клуб вошел в единый телепул УПЛ ТБ.

Впрочем, также сообщается, что киевский клуб сохранил право продолжать транслировать свои домашние матчи чемпионата Украины на других платформах.

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Так, кроме УПЛ ТВ, домашние матчи киевлян в чемпионате будут также транслировать канал 2+2 и клубный канал на Youtube.

Напомним, что вместе с "Динамо" в телепул вошла и "Заря", однако "плюсы" больше не будут показывать домашние матчи луганчан.