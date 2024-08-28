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Не только УПЛ ТВ. Динамо пояснило, кто будет показывать домашние матчи команды в чемпионате

Премьер-лига
Обновлено

Также домашние матчи киевлян будут доступны на канале 2+2 и на YouTube

Не только УПЛ ТВ. Динамо пояснило, кто будет показывать домашние матчи команды в чемпионате

Олександр Приходько

Новина українською

Пресс-служба "Динамо" официально подтвердила, что киевский клуб вошел в единый телепул УПЛ ТБ.

Впрочем, также сообщается, что киевский клуб сохранил право продолжать транслировать свои домашние матчи чемпионата Украины на других платформах.

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Так, кроме УПЛ ТВ, домашние матчи киевлян в чемпионате будут также транслировать канал 2+2 и клубный канал на Youtube.

Напомним, что вместе с "Динамо" в телепул вошла и "Заря", однако "плюсы" больше не будут показывать домашние матчи луганчан.

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Телеканал 2+2 Динамо (Киев) телепул УПЛ ТВ
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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