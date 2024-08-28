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Филиппов: Днепр-1 должен зарплату за 5 месяцев, но я понимаю, что никто ее не вернет
Суровые реалии украинского футбола
Фото: СК Дніпро-1
Форвард "
"Конечно, есть задержки, но я ведь не первый день в украинском футболе, такая же ситуация была в киевском "Арсенале".
"Днепр-1" должен зарплату за 5 месяцев, но я понимаю, что никто ее не вернет.
Можно было бы говорить, что какая-то надежда есть, но там ведь никого не осталось. Ни руководства, ни президента… С кем там говорить?.
Да, в "Александрии" тоже были небольшие задержки по зарплате, но насколько я знаю, сколько общался с ребятами – ни у кого нет никаких претензий по этому вопросу. Это солидный клуб, и я знаю, что рано или поздно они все выплатят", - сказал Филиппов.
Напомним что "Днепр-1" этим летом прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Клуб снялся с нового сезона УПЛ, а также не вышел на матчи квалификации Лиги конференций.
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