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Филиппов: Днепр-1 должен зарплату за 5 месяцев, но я понимаю, что никто ее не вернет

Премьер-лига
Обновлено

Суровые реалии украинского футбола

Филиппов: Днепр-1 должен зарплату за 5 месяцев, но я понимаю, что никто ее не вернет

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Александрии" Александр Филиппов рассказал о долгах "Днепра-1" по зарплатам игрокам, где футболист выступал до распада днепровского клуба.

"Конечно, есть задержки, но я ведь не первый день в украинском футболе, такая же ситуация была в киевском "Арсенале".

"Днепр-1" должен зарплату за 5 месяцев, но я понимаю, что никто ее не вернет.

Можно было бы говорить, что какая-то надежда есть, но там ведь никого не осталось. Ни руководства, ни президента… С кем там говорить?.

Да, в "Александрии" тоже были небольшие задержки по зарплате, но насколько я знаю, сколько общался с ребятами – ни у кого нет никаких претензий по этому вопросу. Это солидный клуб, и я знаю, что рано или поздно они все выплатят", - сказал Филиппов.

Напомним что "Днепр-1" этим летом прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Клуб снялся с нового сезона УПЛ, а также не вышел на матчи квалификации Лиги конференций.

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ФК Александрия Александр Филиппов СК Днепр-1
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
28.08.2024 в 20:39
А нах.ра тоді УАФ УПЛ, під них тоді прогибались, підлаштовувались, шоб вони гравців могли розпродати? Ідея була, шоб вони могли з боргами розрахуватись! Правда ж, не для того, шоб Бені-Фрідмани, могли ше когось кинути?
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
28.08.2024 в 20:39
А нах.ра тоді УАФ УПЛ, під них тоді прогибались, підлаштовувались, шоб вони гравців могли розпродати? Ідея була, шоб вони могли з боргами розрахуватись! Правда ж, не для того, шоб Бені-Фрідмани, могли ше когось кинути?
Ответить
2
0

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