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У Шахтера изменилась система премиальных
Теперь игроки получают премии не за отдельные матчи, а за выполненные задачи
shakhtar.com
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Если ранее игроки могли получать премии за определенные матчи, то сейчас – только за решенные задания, например, чемпионство в УПЛ, и как следствие, выход в группу Лиги чемпионов.
"40 миллионов принес клубу (за выход в ЛЧ, - прим.) – иди сними свою определенную сумму в банкомате", - сказал Спиваковский.
Напомним, что в прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины и таким образом, пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.
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