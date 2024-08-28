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У Шахтера изменилась система премиальных

Премьер-лига

Теперь игроки получают премии не за отдельные матчи, а за выполненные задачи

У Шахтера изменилась система премиальных

shakhtar.com

Новина українською

В "Шахтере" с началом "большой войны" изменилась система премиальных. Об этом рассказал журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Если ранее игроки могли получать премии за определенные матчи, то сейчас – только за решенные задания, например, чемпионство в УПЛ, и как следствие, выход в группу Лиги чемпионов.

"40 миллионов принес клубу (за выход в ЛЧ, - прим.) – иди сними свою определенную сумму в банкомате", - сказал Спиваковский.

Напомним, что в прошлом сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины и таким образом, пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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