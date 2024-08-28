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Геллер хочет вернуть в Зарю Скрипника

Премьер-лига
Обновлено

Но хочет ли этого сам тренер?

Геллер хочет вернуть в Зарю Скрипника

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер серьезно рассматривает вариант с возвращением на пост главного тренера Виктора Скрипника, сообщает ТаТоТаке.

Тренер, который недавно покинул "Металлист 1925", сейчас находится без работы.

В этой ситуации пока что неизвестна позиция самого Скрипника после его неудачного опыта с "Металлистом 1925". Возможно, тренер захочет взять некоторый перерыв для отдыха от украинского футбола.

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Напомним, что Скрипник ранее успешно работал с "Зарей" с 2019-го по 2022 год.

На это неделе свою должность покинул Юрий Коваль, а работать с "Зарей" в новом туре чемпионата Украины продолжит исполняющий обязанности Младен Бартулович.

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Заря (Луганск) Виктор Скрипник Евгений Геллер
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 22:49
Тільки дурні вчаться на чужих помилках, розумні -- на своїх.....
Ответить
1
1
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 22:49
Тільки дурні вчаться на чужих помилках, розумні -- на своїх.....
Ответить
1
1

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