Геллер хочет вернуть в Зарю Скрипника

Президент " Зари " Евгений Геллер серьезно рассматривает вариант с возвращением на пост главного тренера Виктора Скрипника, сообщает ТаТоТаке.

Тренер, который недавно покинул "Металлист 1925", сейчас находится без работы.

В этой ситуации пока что неизвестна позиция самого Скрипника после его неудачного опыта с "Металлистом 1925". Возможно, тренер захочет взять некоторый перерыв для отдыха от украинского футбола.

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Напомним, что Скрипник ранее успешно работал с "Зарей" с 2019-го по 2022 год.

На это неделе свою должность покинул Юрий Коваль, а работать с "Зарей" в новом туре чемпионата Украины продолжит исполняющий обязанности Младен Бартулович.