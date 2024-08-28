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Геллер хочет вернуть в Зарю Скрипника
Но хочет ли этого сам тренер?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Президент "
Тренер, который недавно покинул "Металлист 1925", сейчас находится без работы.
В этой ситуации пока что неизвестна позиция самого Скрипника после его неудачного опыта с "Металлистом 1925". Возможно, тренер захочет взять некоторый перерыв для отдыха от украинского футбола.
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Напомним, что Скрипник ранее успешно работал с "Зарей" с 2019-го по 2022 год.
На это неделе свою должность покинул Юрий Коваль, а работать с "Зарей" в новом туре чемпионата Украины продолжит исполняющий обязанности Младен Бартулович.
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