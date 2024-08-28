Филиппов: Мой третий гол Шахтеру для меня тоже загадка

Форвард " Александрии " Александр Филиппов в эфире ТаТоТаке прокомментировал победу над "Шахтером" (4:3) в матче 4-го тура УПЛ, в котором он оформил хет-трик.

– Делали ли раньше хет-трик?

– В УПЛ это первый хет-трик. Если считать какие-то, так сказать, непрофессиональные игры, потому что до первого контракта до того, как я попал в дубль киевского "Арсенала", я играл в Донецке на область, и там, я помню, были хет-трики.

– Вы в прошлом сезоне не были игроком "Александрии", вы не были частью команды, которая недосчиталась очка после ситуации с незаявленным игроком Калюжным. Вы чувствовали в момент подготовки к "Шахтеру", что тот матч немного как заноза сидит у ваших партнеров?

– Конечно. Смотрели и эти матчи, которые уже сыграл "Шахтер", и ту игру. Она была в качестве примера той игры, которую нужно играть против "Шахтера" – это высокий прессинг, это постоянно быть, так сказать, на ноге у игроков "Шахтера" и не давать им свободно принимать мяч, принимать решения.

– Можно сказать, что вы просто выжидали момент, когда соперник сможет ошибиться, и в этот момент вы сможете его дожать?

– Да, конечно. Вы должны понимать, что не на каждую передачу мы можем идти. Мы ждем удобный момент – будь то передача к флангу, неудачная передача голкиперу или какая-то еще удачная.

Потому что да, особенно в первые 20-25 минут, когда "Шахтер" уже забил 2-й гол, у нас почти ничего не удавалось – ни сзади, ни в середине поля, ни тем более впереди, потому что не могли перехватить мяч.

Но хорошо, что внесли какие-то коррективы немного, пошли работать более агрессивно, еще ближе к его игрокам. Вы же видели, что 1-й гол – это как раз работа нашего прессинга.

– Гол Калюжного – это чудо или определенная закономерность?

– Не знаю, это, наверное, 50 на 50, потому что очень тяжелый и очень красивый гол. И очень важный, я подчеркиваю, потому что отыграться после 0:2, когда игра у тебя не клеится, и здесь такой важный гол под перерыв, – то, конечно, он добавил нам крылья.

– А Калюжный на тренировках может такое исполнить?

– Я не видел. Конечно, мы отрабатываем упражнения, но чтобы такие голы залетали – очень редко.

– Вас назначили сейчас штатным исполнителем пенальти в составе "Александрии"?

– Пока мы пробили только одно пенальти, поэтому пока так. Это, наверное, как увидели на тренировках, что я могу забить – и все. Потому что, помню, в прошлом году было пару моментов, когда игроки из "Александрии" не забивали два или один пенальти, поэтому, наверное, так.

– Ваш последний гол – это просто шок-контент. В том смысле, что никто никогда не считал, что Филиппов тихоход, но, честно говоря, чтобы демонстрировать такую ​​дистанционную скорость на дистанции, наверное, метров 60 – это было очень странно, потому что вы бежали с мячом, а все ваши соперники – без мяча. Вас самого не удивила такая прыть?

– Конечно, удивила. Во-первых, удивила та ситуация, в которой я оказался сначала, потому что я видел, что ко мне идет мяч, но обычно ты понимаешь, что ты находишься на своей половине поля, и ты понимаешь, что впереди, конечно, как всегда, будут защитники.

Но тут я быстро поворачиваюсь, я вижу, что никого нет. Тут нужно было правильно воспользоваться этой свободной зоной. Хорошо, что так получилось.

Да, конечно, для меня это тоже была загадка такая, потому что такие моменты, наверное, были в "Десне", но точно не в "Днепре-1", потому что более позиционно удавалось. Но ну ладно, бегу.

– Вы чувствовали, что там Бондарь справа, Конопля и Бондаренко позади? Был ли момент сомнения, что вы не успеете?

– Да нет, в такой момент я, наверное, думаю – даже не думаю, а помню, – что ничего в голову не приходит, ты видишь только свободную зону, ты понимаешь, что все, это дуэль. Ты должен воспользоваться этой зоной и должен быть первым. Все.

Да, как вы подметили верно, это хорошее было первое касание и, наверное, второе, которое как раз направило, дало мне этот толчок. Потому что если бы я немного сократил это расстояние в плане первого касания, второго, то, конечно, меня бы догнали.