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Президент Колоса пригрозил игрокам отменить премии и в два раза срезать зарплаты
Андрей Засуха очень недоволен стартом команды в новом сезоне УПЛ
Президент "
Как сообщает источник, Засуха провел собрание игроков и сотрудников клуба, на котором сообщил, что его не устраивает нынешняя ситуация с результатами команды, его не удовлетворяет игра "Колоса", вследствие чего он может ввести финансовые санкции.
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Так, президент клуба пригрозил, что может полностью отменить премии, а если "Колос" проиграет 2 раза в месяц – заработная плата будет уменьшена на 50%.
Напомним, что "Колос" крайне неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ, в четырех матчах потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. После 4-х туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
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