Президент Колоса пригрозил игрокам отменить премии и в два раза срезать зарплаты

Президент " Колоса " Андрей Засуха может ввести финансовые санкции к игрокам команды из-за плохих результатов. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, Засуха провел собрание игроков и сотрудников клуба, на котором сообщил, что его не устраивает нынешняя ситуация с результатами команды, его не удовлетворяет игра "Колоса", вследствие чего он может ввести финансовые санкции.

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Так, президент клуба пригрозил, что может полностью отменить премии, а если "Колос" проиграет 2 раза в месяц – заработная плата будет уменьшена на 50%.

Напомним, что "Колос" крайне неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ, в четырех матчах потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. После 4-х туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.