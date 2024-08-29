  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Колоса пригрозил игрокам отменить премии и в два раза срезать зарплаты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Колоса пригрозил игрокам отменить премии и в два раза срезать зарплаты

Премьер-лига

Андрей Засуха очень недоволен стартом команды в новом сезоне УПЛ

Президент Колоса пригрозил игрокам отменить премии и в два раза срезать зарплаты

Новина українською

Президент "Колоса" Андрей Засуха может ввести финансовые санкции к игрокам команды из-за плохих результатов. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Как сообщает источник, Засуха провел собрание игроков и сотрудников клуба, на котором сообщил, что его не устраивает нынешняя ситуация с результатами команды, его не удовлетворяет игра "Колоса", вследствие чего он может ввести финансовые санкции.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Так, президент клуба пригрозил, что может полностью отменить премии, а если "Колос" проиграет 2 раза в месяц – заработная плата будет уменьшена на 50%.

Напомним, что "Колос" крайне неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ, в четырех матчах потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. После 4-х туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Филиппов: Мой третий гол Шахтеру для меня тоже загадка
yellow-arrow
Геллер хочет вернуть в Зарю Скрипника
yellow-arrow
У Шахтера изменилась система премиальных
Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Yurko-Zahid (Гаґерстаун)
29.08.2024 в 00:44
Якщо це не звіздьож, то як же складено ті контракти, що можна отак взяти й зменшити зарплатню?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Yurko-Zahid (Гаґерстаун)
29.08.2024 в 00:44
Якщо це не звіздьож, то як же складено ті контракти, що можна отак взяти й зменшити зарплатню?
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 00:18
чим лякати футболістів, найдіть тренера.... Калітвінцев без роботи, Максимов, Вірт...
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости