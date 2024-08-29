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Ассистент главного тренера Левого Берега покинул клуб

Премьер-лига

Андрей Ущаповский работал в клубе с 2021 года

Ассистент главного тренера Левого Берега покинул клуб

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

"Левый берег" и тренер Андрей Ущаповский решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает клубная пресс-служба.

Ущаповский присоединился к клубу еще в 2021 году, работая в тренерском штабе команды, которая в тоо время выступала во Второй лиге.

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В начале 2023-го он вошел в тренерский штаб Виталия Первака, готовя левобережцев к старту в Первой лиге. Специалист внес важный вклад в завоевание бронзовых наград Первой лиги и завоевание права выступать в этом сезоне в элитном дивизионе.

"Левый Берег" поблагодарил Андрея Васильевича за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он передавал футболистам, а также пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 08:41
Найшли крайнього... А все дуже просто. Клуб не був АБСОЛЮТНО готовий до УПЛ. Афера Пазіка-Носова по втягування фейкМеталіста в УПЛ ( в протиріч спортивному принципу, голосуванню клубів та здоровому глузду) дозволила неждано-негадано попасти в УПЛ Лівому Берегу... Але клуб не готовий, ні кадрово, ні ментально, ні фінансово...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 08:41
Найшли крайнього... А все дуже просто. Клуб не був АБСОЛЮТНО готовий до УПЛ. Афера Пазіка-Носова по втягування фейкМеталіста в УПЛ ( в протиріч спортивному принципу, голосуванню клубів та здоровому глузду) дозволила неждано-негадано попасти в УПЛ Лівому Берегу... Але клуб не готовий, ні кадрово, ні ментально, ні фінансово...
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