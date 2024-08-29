Ассистент главного тренера Левого Берега покинул клуб

"Левый берег" и тренер Андрей Ущаповский решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает клубная пресс-служба.

Ущаповский присоединился к клубу еще в 2021 году, работая в тренерском штабе команды, которая в тоо время выступала во Второй лиге.

В начале 2023-го он вошел в тренерский штаб Виталия Первака, готовя левобережцев к старту в Первой лиге. Специалист внес важный вклад в завоевание бронзовых наград Первой лиги и завоевание права выступать в этом сезоне в элитном дивизионе.

"Левый Берег" поблагодарил Андрея Васильевича за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он передавал футболистам, а также пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.