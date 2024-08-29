Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассистент главного тренера Левого Берега покинул клуб
Андрей Ущаповский работал в клубе с 2021 года
Фото: ФК Лівий берег
"Левый берег" и тренер Андрей Ущаповский решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает клубная пресс-служба.
Ущаповский присоединился к клубу еще в 2021 году, работая в тренерском штабе команды, которая в тоо время выступала во Второй лиге.
В начале 2023-го он вошел в тренерский штаб Виталия Первака, готовя левобережцев к старту в Первой лиге. Специалист внес важный вклад в завоевание бронзовых наград Первой лиги и завоевание права выступать в этом сезоне в элитном дивизионе.
"Левый Берег" поблагодарил Андрея Васильевича за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он передавал футболистам, а также пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Популярное сейчас
- Лейндерс: Все видели, насколько сильно Динамо. Я немного разочарован тем, как мы попали в Лигу чемпионов
- У Шахтера изменилась система премиальных
- Так в основу не пробиться. Лунин пропустил курьезный гол на тренировке Реала. ВИДЕО
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Комментарии 1