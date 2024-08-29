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Защитник Руха: У меня постоянно была температура 39-40, и я потерял 6 кг за неделю

Премьер-лига

У футболиста была ветрянка

Защитник Руха: У меня постоянно была температура 39-40, и я потерял 6 кг за неделю

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Алексей Сыч рассказал, как проходило его восстановление от болезни, из-за которой он пропустил матч 3-го тура УПЛ.

– Настроение супер, всегда после победы команда на подъеме, поэтому с хорошим настроением готовимся уже к следующей игре против "Ингульца".

– Как ты себя чувствуешь? Как проходило твое лечение от ветрянки?

– В целом скажу: ветрянка – это неприятная такая болезнь, поэтому было достаточно тяжело. И сейчас потерял пару килограммов, поэтому нужно набирать форму. И физическую, и мышцы потерял, поэтому нужно готовиться и приводить себя в порядок.

Было сложно, потому что у меня постоянно была температура 39-40, и я потерял 6 кг за неделю – для меня это было шоком.

Сейчас мне просто говорят: "Ешь все подряд". Потому нужно набирать. Ну, и видно по самочувствию, что не так все легко на поле дается, как это в игровой форме было.

– Не скучно было дома сидеть?

– Честно, было скучно. Заскучал по футболу, практически 10 дней без футбола. В четырех стенах сидел и скучал по полю, – сказал Сыч.

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Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
YouTube-канал ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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