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Не 1 млн. Transfermarkt назвал сумму трансфера игрока Кривбасса в Викторию
Эта сумма меньше миллиона
Фото: fcviktoria.cz
Ганский нападающий "Кривбасса" Принс Аду официально перешел в чешскую "Викторию" Пльзень.
Контракт был подписан на три года.
Ранее сообщалось, что криворожский клуб получил за своего игрока 1 миллион евро, однако портал Transfermarkt указал другую сумму. По информации авторитетного источника, сумма сделки составила 700 тысяч евро.
При чем оценочная стоимость африканца от этого же сайта - 300 тысяч евро.
Напомним, Принс стал игроком "Кривбасса" менее чем год назад, переехав в Кривой Рог в статусе свободного агента. За этот период он сыграл в составе красно-белых 18 матчей, забил 4 гола, отдал 1 результативную передачу.
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