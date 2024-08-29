Не 1 млн. Transfermarkt назвал сумму трансфера игрока Кривбасса в Викторию

Ганский нападающий "Кривбасса" Принс Аду официально перешел в чешскую "Викторию" Пльзень.

Контракт был подписан на три года.

Ранее сообщалось, что криворожский клуб получил за своего игрока 1 миллион евро, однако портал Transfermarkt указал другую сумму. По информации авторитетного источника, сумма сделки составила 700 тысяч евро.

При чем оценочная стоимость африканца от этого же сайта - 300 тысяч евро.

Напомним, Принс стал игроком "Кривбасса" менее чем год назад, переехав в Кривой Рог в статусе свободного агента. За этот период он сыграл в составе красно-белых 18 матчей, забил 4 гола, отдал 1 результативную передачу.