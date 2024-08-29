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Не 1 млн. Transfermarkt назвал сумму трансфера игрока Кривбасса в Викторию

Премьер-лига
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Эта сумма меньше миллиона

Не 1 млн. Transfermarkt назвал сумму трансфера игрока Кривбасса в Викторию

Фото: fcviktoria.cz

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Ганский нападающий "Кривбасса" Принс Аду официально перешел в чешскую "Викторию" Пльзень.

Контракт был подписан на три года.

Ранее сообщалось, что криворожский клуб получил за своего игрока 1 миллион евро, однако портал Transfermarkt указал другую сумму. По информации авторитетного источника, сумма сделки составила 700 тысяч евро.

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При чем оценочная стоимость африканца от этого же сайта - 300 тысяч евро.

Напомним, Принс стал игроком "Кривбасса" менее чем год назад, переехав в Кривой Рог в статусе свободного агента. За этот период он сыграл в составе красно-белых 18 матчей, забил 4 гола, отдал 1 результативную передачу.

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Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень) Принс Квабена Аду
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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