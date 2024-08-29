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Палкин: Донбасс Арена - это символ украинского Донбасса
Стадион "Шахтера" празднует 15-летие
Фото: ФК Шахтер
Ровно 15 лет назад - 29 августа 2009 года - в Донецке был открыт стадион "Донбасс Арена". Генеральный директор дончан Сергей Палкин по этому случаю написал пост в соцсетях.
"Сегодня исполняется 15 лет со дня открытия "Донбасс Арены". Строительство Арены - это один из самых масштабных проектов в моей жизни. В него вложили не только огромные усилия, но и душу и сердце тысячи людей, которые работали над проектированием и возведением стадиона.
Для меня "Донбасс Арена" - это место побед "Шахтера", это любимое место наших болельщиков и это место гордости украинцев. И самое главное, "Донбасс Арена" - это символ украинского Донбасса, стадион, где играли десятки команды из многих стран Европы, где проходили матчи ЕВРО-2012, где выступала сборная Украины и звучал наш гимн и поднимался наш флаг.
С днем рождения, лучший стадион мира! С 15-летним юбилеем, "Донбасс Арена"! Желаю одного - скорейшего возвращения! До встречи!", - написал Палкин в своем Facebook.
Первый матч на "Донбасс Арене" состоялся 27 сентября 2009 года - тогда "Шахтер" обыграл "Оболонь" (4:0). С началом российской агрессии в 2014 году "горняки" были вынуждены покинуть Донецк.
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