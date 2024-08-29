Палкин: Донбасс Арена - это символ украинского Донбасса

Ровно 15 лет назад - 29 августа 2009 года - в Донецке был открыт стадион "Донбасс Арена". Генеральный директор дончан Сергей Палкин по этому случаю написал пост в соцсетях.

"Сегодня исполняется 15 лет со дня открытия "Донбасс Арены". Строительство Арены - это один из самых масштабных проектов в моей жизни. В него вложили не только огромные усилия, но и душу и сердце тысячи людей, которые работали над проектированием и возведением стадиона.

Для меня "Донбасс Арена" - это место побед "Шахтера", это любимое место наших болельщиков и это место гордости украинцев. И самое главное, "Донбасс Арена" - это символ украинского Донбасса, стадион, где играли десятки команды из многих стран Европы, где проходили матчи ЕВРО-2012, где выступала сборная Украины и звучал наш гимн и поднимался наш флаг.

С днем рождения, лучший стадион мира! С 15-летним юбилеем, "Донбасс Арена"! Желаю одного - скорейшего возвращения! До встречи!", - написал Палкин в своем Facebook.