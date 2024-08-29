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Сыч: Сейчас нужно настраиваться на каждого соперника в УПЛ
"Рух" в 5-м туре примет "Ингулец"
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Алексей Сыч поделился мыслями относительно предстоящего матча с "Ингульцом" в 5-м туре УПЛ.
"Ингулец" - боевая команда. В предыдущем туре они отобрали очки у "Кривбасса", который занял третье место в прошлом сезоне и выступает в еврокубках, и "Ингулец" очень хорошо против них сыграл. В общем сейчас нужно настраиваться на каждого соперника в УПЛ, потому что все команды очень сильные. Надо выкладываться на максимум и зарабатывать очки в каждой игре.
Поддержка болельщиков очень важна, поэтому хочется, чтобы наши фанаты поддержали "Рух" в игре с "Ингульцом". Зрители на трибунах очень мотивируют футболистов и игроки чувствуют второе дыхание, играя в таких условиях. Мы чувствуем поддержку "двенадцатого игрока", поэтому приглашаю всех 30 августа на "Арену-Львов" - приходите и болейте за "Рух", - сказал Сыч.
Матч "Рух" - "Ингулец" состоится 30 августа и начнется в 18:00.
Ранее Сыч рассказал, как проходило его восстановление от ветрянки.
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