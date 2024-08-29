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Езерский будет работать в клубе и двух сборных
Как в своем время Руслан Ротань
fckarpaty.org.ua
Как стало известно Sport.ua, Владимир Езерский, который был помощником бывшего наставника "Карпат" Мирона Маркевича, с 1 сентября будет одним из ассистентов главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы, у которой на очереди отборочные матчи чемпионата Европы U-21.
Планируется, что Езерский будет входить и в тренерский штаб руководителя юниорской сборной Украины Дмитрия Михайленко, которая осенью 2025 года выступит в финальной части чемпионата мира среди 19-летних футболистов, который будет принимать Чили.
В то же время Езерский продолжит работать в "Карпатах", где будет предоставлять консультации по игре в защите основной и молодежной команде.
Также отмечается, что Езерский уже длительное время является членом Комитета по этике и честной игре УАФ.
К слову, некоторое время украинский тренер Руслан Ротань совмещал работу на трех должностях: молодежная и национальная сборная Украины, а также ФК "Александрия"
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