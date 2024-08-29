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Молодой талант Днепра-1 может перейти в венгерский клуб
Даниэль Кивинда продолжит карьеру за рубежом
Фото: СК Дніпро-1
Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда продолжит карьеру за рубежом.
19-летний украинец в ближайшее время может стать игроком "Фехервара", сообщает Sportal. По информации источника, Даниэль уже отправился на просмотр в клубе. В случае успеха, Кивинда перейдет в состав команды на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за "Днепр-1" без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
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Источник:Sportal
Опубликовал: Алина Ерофеева
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