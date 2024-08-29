Молодой талант Днепра-1 может перейти в венгерский клуб

Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда продолжит карьеру за рубежом.

19-летний украинец в ближайшее время может стать игроком "Фехервара", сообщает Sportal. По информации источника, Даниэль уже отправился на просмотр в клубе. В случае успеха, Кивинда перейдет в состав команды на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за "Днепр-1" без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.