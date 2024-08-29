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Молодой талант Днепра-1 может перейти в венгерский клуб

Премьер-лига

Даниэль Кивинда продолжит карьеру за рубежом

Молодой талант Днепра-1 может перейти в венгерский клуб

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда продолжит карьеру за рубежом.

19-летний украинец в ближайшее время может стать игроком "Фехервара", сообщает Sportal. По информации источника, Даниэль уже отправился на просмотр в клубе. В случае успеха, Кивинда перейдет в состав команды на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за "Днепр-1" без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

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Источник:
Sportal
Опубликовал: Алина Ерофеева
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