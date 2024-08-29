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Оболонь - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Луганчане с новым тренером

Оболонь - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Зоря

Новина українською

Пятый тур УПЛ начнется встречей "Оболони" и "Зари". Киевляне в этом сезоне в чемпионате еще не побеждали. Луганчане на неделе сменили главного тренера - вместо Юрия Коваля командой пока будет руководить Младен Бартулович.

Игра пройдет в Киеве. Начало - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Заря (Луганск) Оболонь (Киев) УПЛ Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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