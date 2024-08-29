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Рух - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Рух - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Атакующий стиль против надежной обороны. В очередном туре украинского первенства львовский "Рух" на своем поле сыграет против "Ингульца", который вернулся из Первой лиги.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Подопечные Виталия Пономарева на старте этого первенства очень много забивают и уже успели одержать две победы. В свою очередь, команда Василия Кобина пока имеет в своем активе три ничьи.

Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Ингулец" состоится в пятницу, 30-го августа 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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