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Черноморец арендует очередного игрока Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Лука Лацабидзе отправится в аренду в Одессу

Черноморец арендует очередного игрока Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Черноморец" подпишет очередного игрока "Шахтера".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, моряки" арендуют у "горняков" 20-летнего грузинского центрбека Луку Лацабидзе.

Грузин, который в феврале перешел в "Шахтер" из "Динамо" Тбилиси, за первую команду "горняков" еще не играл.

До этого "Черноморец" арендовал полузащитника "Шахтера" Кирилла Сигеева.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 23:50
Шахтаморец?
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 23:50
Шахтаморец?
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0
karpatyukr (Львів)
29.08.2024 в 23:40
Фанати Чорноморця нічого немають проти вже сьмого гравця Шахтаря?
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