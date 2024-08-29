Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец арендует очередного игрока Шахтера
Лука Лацабидзе отправится в аренду в Одессу
shakhtar.com
"
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, моряки" арендуют у "горняков" 20-летнего грузинского центрбека Луку Лацабидзе.
Грузин, который в феврале перешел в "Шахтер" из "Динамо" Тбилиси, за первую команду "горняков" еще не играл.
До этого "Черноморец" арендовал полузащитника "Шахтера" Кирилла Сигеева.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 23:50
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Шахтер узнал соперников в новом формате Лиги чемпионов
- Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки основого этапа Лиги чемпионов
- Не вернулся после сборов. ФБУ пожизненно дисквалифицировала тренера сборной Украины
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2