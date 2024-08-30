Александрия - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

По итогам прошлого сезона "Александрия" заработала лишь на два балла больше, чем "Колос". В начале нынешней кампании подопечные Ротаня неожиданно расположились на первой строчке, а ковалёвцы занимают второе место с конца таблицы.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Колос" состоится в субботу, 31--го августа 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Александрии, на стадионе "Ника".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).