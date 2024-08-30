Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
По итогам прошлого сезона "Александрия" заработала лишь на два балла больше, чем "Колос". В начале нынешней кампании подопечные Ротаня неожиданно расположились на первой строчке, а ковалёвцы занимают второе место с конца таблицы.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Колос" состоится в субботу, 31--го августа 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Александрии, на стадионе "Ника".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Гол и ассист от Цыганкова. Жирона — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
- Примера. Жирона — Осасуна 4:0. Разгром имени Цыганкова
- Цыганков разрывает Осасуну - украинец к ассисту добавил и гол. ВИДЕО
- Первые победы Вереса и Левого Берега, триумф ЛНЗ. . Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Комментарии 1