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Александрия - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам прошлого сезона "Александрия" заработала лишь на два балла больше, чем "Колос". В начале нынешней кампании подопечные Ротаня неожиданно расположились на первой строчке, а ковалёвцы занимают второе место с конца таблицы.

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Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Колос" состоится в субботу, 31--го августа 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Александрии, на стадионе "Ника".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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ФК Александрия Колос (Ковалевка) Где смотреть футбол
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Комментарии
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Dalskyi (Sviaschene)
30.08.2024 в 09:13
Олександр Бураков, несподіванки не бачу по першому місці
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Комментарии 1
Dalskyi (Sviaschene)
30.08.2024 в 09:13
Олександр Бураков, несподіванки не бачу по першому місці
Ответить
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