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Черноморец может подписать бывшего форварда Шахтера

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Черноморец может подписать бывшего форварда Шахтера

Фото: instagram.com/cltindependence

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24-летний украинский нападающий Илья Шевцов может перейти в "Черноморец", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, форвард приехал в расположение "моряков". Он может сыграть на позиции вингера.

Предыдущим его клубом был "Шарлотт Индепенденс", выступающий в третьей по силе лиге США - 22 матча, 3 гола и 1 ассист. Игрок известен выступлениями за "Шахтер", "Десну" и "Ингулец".

Ранее сообщалось, что "Черноморец" арендует очередного игрока "Шахтера".

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Черноморец (Одесса) Илья Шевцов
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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