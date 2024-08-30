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Черноморец может подписать бывшего форварда Шахтера
Ныне он - свободный агент
Фото: instagram.com/cltindependence
24-летний украинский нападающий Илья Шевцов может перейти в "Черноморец", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, форвард приехал в расположение "моряков". Он может сыграть на позиции вингера.
Предыдущим его клубом был "Шарлотт Индепенденс", выступающий в третьей по силе лиге США - 22 матча, 3 гола и 1 ассист. Игрок известен выступлениями за "Шахтер", "Десну" и "Ингулец".
Ранее сообщалось, что "Черноморец" арендует очередного игрока "Шахтера".
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