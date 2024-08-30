Оболонь - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Пятый тур УПЛ откроется матчем между "Оболонью" и "Зарей". Игра пройдет в Киеве на "Оболонь-Арене" и начнется в 15:30.

Киевляне в этом сезоне еще не побеждали - 1 ничья и 3 поражения. Луганчане имеют в активе 2 победы и 2 поражения. Также луганский клуб сменил главного тренера - вместо Юрия Коваля командой пока будет руководить Младен Бартулович.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 5-й тур.30.08.2024

Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" 15:30 "Заря"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>