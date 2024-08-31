Кривбасс - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В первый день осени всех болельщиков украинского футбола ожидает центральный матч пятого тура УПЛ. На стадионе "Горняк" криворожский "Кривбасс" будет принимать донецкий "Шахтер".

Подопечные Юрия Вернидуба на старте сезона набрали семь очков: две победы, ничья и поражение. В еврокубках криворожский коллектив разочаровал своих болельщиков. "Шахтер" в прошлом туре шокировал всех поражением в матче с "Александрией". Подопечные Пушича выигрывали 2:0, но уступили 3:4. Не часто такое можно увидеть в УПЛ.

Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 1 сентября 2024 года, в 18:00. Встреча пройдет в Кривом Роге, на стадионе "Горняк".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).