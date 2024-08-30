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Защитник Руха: Ингулец в предыдущих матчах показал свой характер
Команды встретятся уже сегодня
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Виталий Холод рассказал о подготовке команды к матчу 5-го тура УПЛ против "Ингульца".
"Конечно, мы рады, что победили "Зарю", но команда уже забыла об этом матче и наши мысли сконцентрированы на следующей игре. Уже разбираем, как играет "Ингулец", изучаем сильные и слабые стороны нашего соперника.
"Ингулец" в предыдущих матчах показал свой характер и доказал, что это - боевая команда. Они отобрали очки у очень сильных соперников и демонстрируют хорошую игру.
Для нас важна поддержка трибун и приятно играть дома. Мы слышим, как нас поддерживают наши родные и болельщики - это дополнительно мотивирует каждого из игроков "Руха". Хочется показывать наилучшую игру, получать положительный результат и радовать наших зрителей", - сказал Холод.
Матч "Рух" - "Ингулец" состоится 30 августа и начнется в 18:00.
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