Защитник Руха: Ингулец в предыдущих матчах показал свой характер

Защитник "Руха" Виталий Холод рассказал о подготовке команды к матчу 5-го тура УПЛ против "Ингульца".

"Конечно, мы рады, что победили "Зарю", но команда уже забыла об этом матче и наши мысли сконцентрированы на следующей игре. Уже разбираем, как играет "Ингулец", изучаем сильные и слабые стороны нашего соперника.

"Ингулец" в предыдущих матчах показал свой характер и доказал, что это - боевая команда. Они отобрали очки у очень сильных соперников и демонстрируют хорошую игру.

Для нас важна поддержка трибун и приятно играть дома. Мы слышим, как нас поддерживают наши родные и болельщики - это дополнительно мотивирует каждого из игроков "Руха". Хочется показывать наилучшую игру, получать положительный результат и радовать наших зрителей", - сказал Холод.