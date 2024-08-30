Рух - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Еще один матч 5-го тура УПЛ состоится в пятницу. "Рух" на своем поле встретится с "Ингульцом".

На старте сезона львовяне одержали 2 победы и один раз проиграли. Петровцы, в свою очередь, трижды сыграли вничью и однажды проиграли.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 5-й тур.30.08.2024

Львов, "Арена Львов"

"Рух" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>