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Рух - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Рух - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Еще один матч 5-го тура УПЛ состоится в пятницу. "Рух" на своем поле встретится с "Ингульцом".

На старте сезона львовяне одержали 2 победы и один раз проиграли. Петровцы, в свою очередь, трижды сыграли вничью и однажды проиграли.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 5-й тур.30.08.2024
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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