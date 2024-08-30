Виалле: Если Назаренко забьет еще и Черноморцу, то есть шанс, что я проставлюсь дважды

Бразильский защитник "Полесья" Жоао Виалле рассказал о подготовке к матчу с "Черноморцем", особенностях игры защитников в УПЛ и вознаграждении Назаренко за голы.

- Сейчас готовимся к игре с "Черноморцем", расскажи немножко подробнее об этой тренировочной неделе.

- Эта неделя получилась короче цикла подготовки к предыдущей игре, поэтому были некоторые изменения в тренировочном процессе. Отмечу, что больше времени уделяем теоретическим занятиям, где мы не только изучаем "Черноморец", но и анализируем свои действия в предыдущих матчах. Во время короткого цикла подготовки важно понимать как надо играть против конкретного соперника, а имеющиеся физические кондиции остается только поддерживать на уровне.

- После крупной победы над "Оболонью" легче готовиться, в контексте атмосферы внутри коллектива?

- Да, была победа со счетом 4:0, но этот матч уже в прошлом. Действительно, тот поединок добавил нам уверенности, но это уже в истории. Каждый следующий матч начинается со счета 0:0, поэтому надо каждый раз отдаваться на 100 процентов и даже больше, чтобы двигаться дальше и продолжать получать положительные результаты.

- В одном из эпизодов прошлого поединка ты получил повреждение, уже успел почувствовать всю боевитость УПЛ?

- Помню, вы говорите об эпизоде, когда мы с оппонентом столкнулись головами в воздухе. Поначалу было тяжело и даже когда я поднялся, то еще чувствовал, что не полностью оправился после столкновения. Я понимал, что нужен команде, поэтому было принято решение продолжать матч. Что касается физики и интенсивности, то я все почувствовал буквально с первого матча. Сейчас потихоньку адаптируюсь к этому стилю, на каждой тренировке я полностью отдаюсь, чтобы в дальнейшем выходить победителем из подобных единоборств.

- До матча с "Оболонью" ты пообещал Назаренко ужин, если он отличится. Ужин уже был? Что пообещаешь, если Александр отметится в воротах "Черноморца"?

- Да-да (смеется). Этот подготовительный цикл получился коротким, я планировал "проставиться", но времени не хватило. Но это не повод разочаровываться, потому что у нас все движется в геометрической прогрессии. Вполне есть шанс, чтобы я "проставился" дважды. Мы сможем поужинать целых два раза, если Назаренко забьет еще и "Черноморцу", - сказал Виалле.