Форвард Полесья: По составу и командно мы выглядим сильнее Черноморца

Нападающий "Полесья" Адмир Бристрич поделился деталями подготовки к игре с "Черноморцем" и рассказал о важности результата перед паузой на матчи сборных.

- Адмир, совсем скоро нас ожидает игра против "Черноморца", что ты уже знаешь об этой команде?

- На теоретических занятиях мы просмотрели несколько их матчей. "Черноморец" - сбалансированная команда, которая компактно играет и имеет сильные качества в каждой из линий. Безусловно, мы разбирали не только сильные стороны, а еще обращали внимание на слабые места соперника, которые мы можем использовать. Впереди еще будут теоретические занятия, думаю, к матчу подойдем полностью готовыми.

- В последних матчах "Черноморец" пошел на спад, ведь на прошлой неделе команда уступила в матче чемпионата и вылетела из Кубка, это может стать преимуществом для "Полесья"?

- Главное, чтобы не было недооценки соперника, но, я уверен, что этого не произойдет. Думаю, нам стоит сконцентрироваться на себе и наших сильных качествах. Если нам удастся выполнить то, над этим мы работаем на тренировках, то мы победим. По составу и командно мы выглядим сильнее - это мое мнение.

- Ты, как игрок атаки, уже понял за счет теоретических занятий за счет чего можно будет проходить оборону одесситов?

- Я знаю за счет чего мы сможем их обыграть. Понятное дело, что сейчас я не могу выдать всех секретов. Могу только заверить, что мы знаем как и за счет чего можно проходить их линию защиты.

- В стартовых матчах идет без поражений. Насколько важно пройти без проигрышей первый этап чемпионата перед паузой на матчи сборных?

- Конечно же, для уверенности и куража важно завершить эту серию на позитиве, в идеале - взять 3 очка. Затем пауза даст возможность немножко переключиться, хотя у кого-то в сборной, а у кого-то в клубе все равно будут тренировки. Считаю, что изменение внимания на другие турниры положительно повлияет на нас. Уверен, из сборных мы вернемся свежими и наполненными новыми силами, что даст команде новый импульс.

- Ты уже успел почувствовать вкус УПЛ, какие особенности можешь выделить в игре украинских команд?

- Я уже говорил, что здесь равный и сильный чемпионат. Здесь команды одинаково хорошо играют во всех фазах, а особенно это касается обороны. В УПЛ защитники умеют играть с мячом, выбирать позицию, тактически хорошо обучены - против таких сложно играть. Мне есть с чем сравнить, поэтому я уже могу сказать, что здесь защитники значительно сильнее тех, которые были моими оппонентами в предыдущих чемпионатах. Бесспорно, мне сложнее играть против людей, которые грамотно играют на мяче. Я уже провел 3 матча в УПЛ, но мне еще надо немного времени, чтобы адаптироваться. Надеюсь, что понадобится не так много времени, так как уже чувствую, что приближаюсь к своим лучшим кондициям, - сказал Бристрич.