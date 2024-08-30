  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Три кандидата. ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока августа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три кандидата. ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока августа

Премьер-лига

Голосование проходит в клубном Telegram-канале

Три кандидата. ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока августа

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Пресс-служба "ЛНЗ" запустила голосование за лучшего игрока команды по итогам августа.

На эту награду номинированы трое футболистов: нападающий Марк Ассинор, полузащитники Оливье Тилль и Мухаррем Яшари.

Ассинор отыграл 3 игры и забил 1 гол, Тилль забил гол в 4 поединках, Яшари принял участие во всех 4-х матчах (забил 2 мяча и оформил 2 ассиста).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.

Читайте такжеЛНЗ подпишет фактурного израильского форварда
По теме
yellow-arrow
Форвард Полесья: По составу и командно мы выглядим сильнее Черноморца
yellow-arrow
Виалле: Если Назаренко забьет еще и Черноморцу, то есть шанс, что я проставлюсь дважды
yellow-arrow
Рух - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ (Черкассы) Оливье Тилль Мухаррем Яшари Марк Ассинор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости