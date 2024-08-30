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Три кандидата. ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока августа
Голосование проходит в клубном Telegram-канале
Фото: ФК ЛНЗ
Пресс-служба "ЛНЗ" запустила голосование за лучшего игрока команды по итогам августа.
На эту награду номинированы трое футболистов: нападающий Марк Ассинор, полузащитники Оливье Тилль и Мухаррем Яшари.
Ассинор отыграл 3 игры и забил 1 гол, Тилль забил гол в 4 поединках, Яшари принял участие во всех 4-х матчах (забил 2 мяча и оформил 2 ассиста).
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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