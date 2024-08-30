Три кандидата. ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока августа

Пресс-служба "ЛНЗ" запустила голосование за лучшего игрока команды по итогам августа.

На эту награду номинированы трое футболистов: нападающий Марк Ассинор, полузащитники Оливье Тилль и Мухаррем Яшари.

Ассинор отыграл 3 игры и забил 1 гол, Тилль забил гол в 4 поединках, Яшари принял участие во всех 4-х матчах (забил 2 мяча и оформил 2 ассиста).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.