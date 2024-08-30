Палкин после разрушения отеля в Кривом Роге: Для нас лучше молчать о передвижениях

В ночь на 27 августа одна из российских ракет разрушила отель "Аврора" в центре Кривого Рога. Позже появилась информация, что именно в этой гостинице должна была разместиться делегация "Шахтера" во время матча 5-го тура УПЛ против "Кривбасса" (1 сентября).

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал, что теперь клуб будет держать свои передвижения в секрете, чтобы избежать неприятностей.

"Я знаю одно место, название отеля. Но я даже не могу вам его сказать, потому что не хочу никаких манипуляций. Раньше информация была более или менее доступна. Но после того, что произошло, я не хочу, чтобы эта информация выходила наружу. В этот момент для нас лучше молчать. Россияне уже пересекли все "красные линии" много-много лет назад. Дети, солдаты, журналисты... России все равно. У нас сложилась ситуация, когда игроки не думают о футболе. Они думают о жизни. Для нас сейчас самая главная проблема: спасти жизни игроков. Впервые за более чем 20 лет я не хотел приезжать в Монте-Карло (на жеребьевку Лиги чемпионов - прим.). Я хотел остаться с ребятами, потому что понимаю, что они чувствуют. Команда не думает о жеребьевке Лиги чемпионов или о матчах Лиги чемпионов. Они думают о матче в воскресенье", - заявил Палкин.

В этом сезоне "Шахтер" будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене на "Фелтинс-Арене". Палкин заявил, что уверен в хорошей поддержке на северо-западе Германии, но добавил, что никогда не откажется от того, чтобы однажды вернуться на "Донбасс Арену".

"Это наша мечта - вернуться в Донецк, чтобы снова начать нашу историю", - добавил он.