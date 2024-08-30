Русол официально стал директором Карпат

"Карпаты" объявили о том, что с 30 августа 2024 обязанности директора будет исполнять Андрей Русол.

Степан Юрчишин, который до этого возглавлял клуб, переведен на должность заместителя директора.

В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором "Днепра" и "Днепра-1", но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в "Карпатах".

Сообщалось, что одним из направлений деятельности Русола во львовском клубе будет селекционная работа. Именно при его протекции в межсезонье к команде присоединилась группа бывших игроков днепрян.