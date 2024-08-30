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Русол официально стал директором Карпат
Тепер офіційно
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" объявили о том, что с 30 августа 2024 обязанности директора будет исполнять Андрей Русол.
Степан Юрчишин, который до этого возглавлял клуб, переведен на должность заместителя директора.
В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором "Днепра" и "Днепра-1", но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в "Карпатах".
Сообщалось, что одним из направлений деятельности Русола во львовском клубе будет селекционная работа. Именно при его протекции в межсезонье к команде присоединилась группа бывших игроков днепрян.
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