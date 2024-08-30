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Русол официально стал директором Карпат

Премьер-лига

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Русол официально стал директором Карпат

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" объявили о том, что с 30 августа 2024 обязанности директора будет исполнять Андрей Русол.

Степан Юрчишин, который до этого возглавлял клуб, переведен на должность заместителя директора.

В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором "Днепра" и "Днепра-1", но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в "Карпатах".

Сообщалось, что одним из направлений деятельности Русола во львовском клубе будет селекционная работа. Именно при его протекции в межсезонье к команде присоединилась группа бывших игроков днепрян.

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Андрей Русол Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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C_Ballack (Днепр)
30.08.2024 в 13:46
Развалит и этот клуб
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Комментарии 2
C_Ballack (Днепр)
30.08.2024 в 13:46
Развалит и этот клуб
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Morphyk7 (Черновцы)
30.08.2024 в 13:30
Нормального менеджера толкового не знайшлось, напевно. хм...
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