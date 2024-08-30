Колос арендовал форварда Альбасете

"Колос" усилил атакующее звено венесуэльским нападающим "Альбасете" Джованни Боливаром, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист будет играть за ковалевцев до конца сезона на правах аренды. У ковалевского клуба также есть право выкупа форварда.

Минувший сезон Джованни провел в аренде за "Уэску" в Сегунде, однако результативными не отличился. Он забил 3 гола в 7 матчах за сборную Венесуэлы U-23 в квалификации Олимпиады-2024.