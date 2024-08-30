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Колос арендовал форварда Альбасете
Сделка включает в себя опцию выкупа
Фото: DC United
"Колос" усилил атакующее звено венесуэльским нападающим "Альбасете" Джованни Боливаром, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 22-летний футболист будет играть за ковалевцев до конца сезона на правах аренды. У ковалевского клуба также есть право выкупа форварда.
Минувший сезон Джованни провел в аренде за "Уэску" в Сегунде, однако результативными не отличился. Он забил 3 гола в 7 матчах за сборную Венесуэлы U-23 в квалификации Олимпиады-2024.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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