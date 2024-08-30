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Оболонь и Заря назвали стартовые составы на матч 5-го тура УПЛ

Премьер-лига

Начало - в 15:30

Оболонь и Заря назвали стартовые составы на матч 5-го тура УПЛ

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Пятый тур УПЛ откроется матчем между "Оболонью" и "Зарей". Игра пройдет в Киеве на "Оболонь-Арене". Уже стали известны стартовые составы команд.

"Оболонь": Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Мороз, Черненко, Витенчук, Теслюк, Суханов,

Запасные: Рыбка, Марченко, Бычек, Груша, Лях, Слободян, Тарануха, Чернов, Близниченко.

"Заря": Турбаевский, Джордан, Тронтель, Башич, Дришлюк, Яцік, Мичин, Вантух, Антюх, Герреро, Будковский,

Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Хахлев, Нваэзе, Слесар, Кирюханцев, Бенито, Горбач, Жуниор, Кораблин.

Игра начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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