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Оболонь и Заря назвали стартовые составы на матч 5-го тура УПЛ
Начало - в 15:30
Фото: ФК Зоря Луганськ
Пятый тур УПЛ откроется матчем между "Оболонью" и "Зарей". Игра пройдет в Киеве на "Оболонь-Арене". Уже стали известны стартовые составы команд.
"Оболонь": Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Мороз, Черненко, Витенчук, Теслюк, Суханов,
Запасные: Рыбка, Марченко, Бычек, Груша, Лях, Слободян, Тарануха, Чернов, Близниченко.
"Заря": Турбаевский, Джордан, Тронтель, Башич, Дришлюк, Яцік, Мичин, Вантух, Антюх, Герреро, Будковский,
Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Хахлев, Нваэзе, Слесар, Кирюханцев, Бенито, Горбач, Жуниор, Кораблин.
Игра начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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