УПЛ. Оболонь - Заря 0:2. Будковский оформил первый гол после возвращения к луганчанам

УПЛ, 5 тур

30 августа. "Оболонь Арена" (Киев)

Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)

"Оболонь" - "Заря“ 0:2

"Оболонь": Федоровский, Осман (Чернов 72), Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Мороз, Черненко, Витенчук (Бичек 83), Теслюк (Тарануха 60), Суханов (Близниченко В. 46)

"Заря": Турбаевский, Джордан, Тронтель, Башич, Дрышлюк, Яцик (Горбач 83), Мичин, Вантух, Антюх, Герреро, Будковский (Бенито 64)

Предупреждения: Дубко 58, 62 - Будковский 48, Бенито 69, Дришлюк 85, Джордан 90+2

Удаление: Дубко 62

Голы: Мичин 19, Будковский 52

Луганчане вышли на игру 5-го тура УПЛ с новым-старым тренером. После увольнения Юрия Коваля командой теперь руководит Младен Бартулович, который до этого был ассистентом главного тренера. Последние 2 матча чемпионата "Заря" проиграла. Конечно, с "Оболонью" хотелось вернуться на победный путь. Тем более, что "пивовары" провалили старт сезона. Последние 3 поединка команда вообще уступила с общим счетом 0:10.

"Оболонь" начала матч с "Зарей" решительно. Все-таки хозяева арены. Уже на 2-й минуте Суханов отправил мяч над девяткой. Было близко, но не сегодня. Киевляне пытались в таком духе и продолжать. Правда в завершающей фазе удавалось не все - где-то перетянут владением мяча, где-то не отдадут именно ту передачу и так далее...

А вот у луганчан в атаке выглядели увереннее. Возможно не так часто удавалось забегать в штрафную площадь соперника, но главное острота. Поэтому на 19-й минуте "Заря" вышла вперед в счете. Мичин воспользовался подарком Приймака в виде неудачного выноса кожаного - без лишних раздумий точно пробил в правый нижний угол ворот. Также пассивно сыграл Черненко, который мог попытаться помешать Мичину в этом моменте.

Автор гола уже через 5 минут мог оформить дубль. Он неплохо пробил в дальний угол, однако немного не хватило, чтобы снаряд покатился именно в ворота. С "Оболони" выделим огромное желание забить Суханова. Сколько выстрелов мы от него увидели!

Под конец тайма свой опасный момент имел Герреро. Нападающий закручивал мяч в дальнюю девятку первым же касанием, но в ворота таки не попал.

На старте второго тайма "Оболонь" пропустила во второй раз. Антюх получил много свободного пространства на правом фланге, имел достаточно времени, чтобы подумать о дальнейших действиях, и собственно, этим воспользовался. Игрок отдал передачу на Будковского, который находился уже прямо перед вратарем, и нападающий переправил мяч в ворота. Первый гол Будковского после возвращения в "Зарю" и 3-й ассист Антюха в этом сезоне.

Кстати, в эпизоде с голом провалился фланг защитника Дубко. И на этом его неудачи не закончились. После этого он схватил 2 желтые карточки и на 62-й минуте был вынужден покинуть поле.

Красная карточка сопернику позволила "Заре" спокойно доиграть поединок. Конечно, киевляне продолжали пытаться что-то сделать, но все было решено.

"Оболонь" имеет проблемы и в защите, и в атаке. Недоразумения между партнерами, неточные передачи, странные решения при завершении атак, провалы в обороне... Так не победишь. Команда Иващенко проигрывает четвертую игру в УПЛ подряд. Столько же не забивает.

Зато Бартулович стартует с уверенной победы. Посмотрим, что сможет показать "Заря" при новом руководителе в следующих матчах, с более серьезными оппонентами.