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УПЛ. Оболонь - Заря 0:2. Будковский оформил первый гол после возвращения к луганчанам
У киевлян большие проблемы
Фото: Оболонь
УПЛ, 5 тур
30 августа. "Оболонь Арена" (Киев)
Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)
"Оболонь" - "Заря“ 0:2
"Оболонь": Федоровский, Осман (Чернов 72), Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Мороз, Черненко, Витенчук (Бичек 83), Теслюк (Тарануха 60), Суханов (Близниченко В. 46)
"Заря": Турбаевский, Джордан, Тронтель, Башич, Дрышлюк, Яцик (Горбач 83), Мичин, Вантух, Антюх, Герреро, Будковский (Бенито 64)
Предупреждения: Дубко 58, 62 - Будковский 48, Бенито 69, Дришлюк 85, Джордан 90+2
Удаление: Дубко 62
Голы: Мичин 19, Будковский 52
Луганчане вышли на игру 5-го тура УПЛ с новым-старым тренером. После увольнения Юрия Коваля командой теперь руководит Младен Бартулович, который до этого был ассистентом главного тренера. Последние 2 матча чемпионата "Заря" проиграла. Конечно, с "Оболонью" хотелось вернуться на победный путь. Тем более, что "пивовары" провалили старт сезона. Последние 3 поединка команда вообще уступила с общим счетом 0:10.
"Оболонь" начала матч с "Зарей" решительно. Все-таки хозяева арены. Уже на 2-й минуте Суханов отправил мяч над девяткой. Было близко, но не сегодня. Киевляне пытались в таком духе и продолжать. Правда в завершающей фазе удавалось не все - где-то перетянут владением мяча, где-то не отдадут именно ту передачу и так далее...
А вот у луганчан в атаке выглядели увереннее. Возможно не так часто удавалось забегать в штрафную площадь соперника, но главное острота. Поэтому на 19-й минуте "Заря" вышла вперед в счете. Мичин воспользовался подарком Приймака в виде неудачного выноса кожаного - без лишних раздумий точно пробил в правый нижний угол ворот. Также пассивно сыграл Черненко, который мог попытаться помешать Мичину в этом моменте.
Автор гола уже через 5 минут мог оформить дубль. Он неплохо пробил в дальний угол, однако немного не хватило, чтобы снаряд покатился именно в ворота. С "Оболони" выделим огромное желание забить Суханова. Сколько выстрелов мы от него увидели!
Под конец тайма свой опасный момент имел Герреро. Нападающий закручивал мяч в дальнюю девятку первым же касанием, но в ворота таки не попал.
На старте второго тайма "Оболонь" пропустила во второй раз. Антюх получил много свободного пространства на правом фланге, имел достаточно времени, чтобы подумать о дальнейших действиях, и собственно, этим воспользовался. Игрок отдал передачу на Будковского, который находился уже прямо перед вратарем, и нападающий переправил мяч в ворота. Первый гол Будковского после возвращения в "Зарю" и 3-й ассист Антюха в этом сезоне.
Кстати, в эпизоде с голом провалился фланг защитника Дубко. И на этом его неудачи не закончились. После этого он схватил 2 желтые карточки и на 62-й минуте был вынужден покинуть поле.
Красная карточка сопернику позволила "Заре" спокойно доиграть поединок. Конечно, киевляне продолжали пытаться что-то сделать, но все было решено.
"Оболонь" имеет проблемы и в защите, и в атаке. Недоразумения между партнерами, неточные передачи, странные решения при завершении атак, провалы в обороне... Так не победишь. Команда Иващенко проигрывает четвертую игру в УПЛ подряд. Столько же не забивает.
Зато Бартулович стартует с уверенной победы. Посмотрим, что сможет показать "Заря" при новом руководителе в следующих матчах, с более серьезными оппонентами.
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