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Шахтер опроверг информацию об аренде своего защитника в Сербию

Премьер-лига
Обновлено

В Партизане Лемкина не будет

Шахтер опроверг информацию об аренде своего защитника в Сербию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" опроверг информация о том, что отдаст в аренду в "Партизан" защитника Става Лемкина.

Как сообщили в "Шахтере" на запрос журналистов, клуб не будет рассматривать эту идею.

Об аренде 21-летнего израильтянина ранее сообщало издание TUTTOmercatoWEB.

В Италии тоже отмечали, что трансфер футболиста также рассматривали выступающие в Серии А "Венеция" и "Верона".

Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Хапоэля" Тель-Авив, однако с тех пор провел за "оранжево-черных" только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
30.08.2024 в 18:24
А беззубые старухи их разносят по умам...!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
30.08.2024 в 18:24
А беззубые старухи их разносят по умам...!
Ответить
0
0

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