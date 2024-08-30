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Шахтер опроверг информацию об аренде своего защитника в Сербию
В Партизане Лемкина не будет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" опроверг информация о том, что
Как сообщили в "Шахтере" на запрос журналистов, клуб не будет рассматривать эту идею.
Об аренде 21-летнего израильтянина ранее сообщало издание TUTTOmercatoWEB.
В Италии тоже отмечали, что трансфер футболиста также рассматривали выступающие в Серии А "Венеция" и "Верона".
Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Хапоэля" Тель-Авив, однако с тех пор провел за "оранжево-черных" только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.
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