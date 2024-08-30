Шахтер опроверг информацию об аренде своего защитника в Сербию

"Шахтер" опроверг информация о том, что отдаст в аренду в "Партизан" защитника Става Лемкина .

Как сообщили в "Шахтере" на запрос журналистов, клуб не будет рассматривать эту идею.

Об аренде 21-летнего израильтянина ранее сообщало издание TUTTOmercatoWEB.

В Италии тоже отмечали, что трансфер футболиста также рассматривали выступающие в Серии А "Венеция" и "Верона".

Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Хапоэля" Тель-Авив, однако с тех пор провел за "оранжево-черных" только 246 минут в рамках 5 официальных матчей.