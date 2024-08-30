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ЛНЗ подписал габаритного израильского форварда

Премьер-лига
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На замену Ассинору

ЛНЗ подписал габаритного израильского форварда

instagram.com/osamakhalaila9

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании израильского форварда Осамы Халайлы.

Сроки действия контракта с 26-летним футболистом не называются.

Ранее футболист выступал за "Габалу".

Как сообщали ранее СМИ, в Черкассы габаритный игрок (188 см) перешел в статусе свободного агента.

Всего за "Габалу" форвард сыграл 40 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 ассистов.

Также в 2021 году Халайла сыграл 1 матч за национальную сборную Израиля.

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