Рух после классной комбинации забил быстрый гол Ингульцу. ВИДЕО

В 5-м туре УПЛ "Рух" принимает "Ингулец".

На 14-й минуте хозяева выходят вперед. Квасница по флангу продлил выпад на Сыча, тот прострелил на Федора, который элегантно в касание вернул на Квасницу - 14-й номер "Руха" попал в стойку, пытаясь перебросить вратаря, но Карабин успел на добивание и расстрелял ворота.

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