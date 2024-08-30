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Рух после классной комбинации забил быстрый гол Ингульцу. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Отличился Карабин

Рух после классной комбинации забил быстрый гол Ингульцу. ВИДЕО

Фото: ФК Рух

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 5-м туре УПЛ "Рух" принимает "Ингулец".

На 14-й минуте хозяева выходят вперед. Квасница по флангу продлил выпад на Сыча, тот прострелил на Федора, который элегантно в касание вернул на Квасницу - 14-й номер "Руха" попал в стойку, пытаясь перебросить вратаря, но Карабин успел на добивание и расстрелял ворота.

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Напомним, что UA-Футбол ведет тесктовый онлайн матча.

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