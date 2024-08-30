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Переход игрока Шахтера в Партизан был отменен по политическим причинам

Премьер-лига
Обновлено

Об этом сообщает издание Sport 5

Переход игрока Шахтера в Партизан был отменен по политическим причинам

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Переход центрального защитника "Шахтера" Става Лемкина в сербский "Партизан" не состоится по политическим причинам. Об этом сообщает израильский спортивный портал Sport 5.

Как утверждает издание, Украинская Ассоциация футбола выступила против этого трансфера из-за того, что "Партизан" недавно провел ряд товарищеских матчей в Москве.

"Шахтер" решил прекратить переговоры с белградским клубом, считая, что такие действия противоречат интересам украинского футбола.

Лемкин, подписавший контракт с "горняками" до 2028 года, теперь может быть отдан в аренду в другую команду до конца трансферного окна.

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Источник:
sport5
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 19:25
А кремлевский ублюдок грыша суркис с руководством Партизана мартини пил во время стыковых игр. Разливали в бокалы с раболепной улыбкой два его холуя Шевченкофф и Реброфф. Ось така куйня малята!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 19:25
А кремлевский ублюдок грыша суркис с руководством Партизана мартини пил во время стыковых игр. Разливали в бокалы с раболепной улыбкой два его холуя Шевченкофф и Реброфф. Ось така куйня малята!
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.08.2024 в 19:56
...старий та хворий на СНІД пасивний гомосексуаліст з бєлгорода виступив з монологом з п'єси в.путіна "нєт такой страни"....
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