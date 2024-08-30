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Переход игрока Шахтера в Партизан был отменен по политическим причинам
Об этом сообщает издание Sport 5
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Переход центрального защитника "Шахтера" Става Лемкина в сербский "Партизан" не состоится по политическим причинам. Об этом сообщает израильский спортивный портал Sport 5.
Как утверждает издание, Украинская Ассоциация футбола выступила против этого трансфера из-за того, что "Партизан" недавно провел ряд товарищеских матчей в Москве.
"Шахтер" решил прекратить переговоры с белградским клубом, считая, что такие действия противоречат интересам украинского футбола.
Лемкин, подписавший контракт с "горняками" до 2028 года, теперь может быть отдан в аренду в другую команду до конца трансферного окна.
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