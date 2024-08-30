Переход игрока Шахтера в Партизан был отменен по политическим причинам

Переход центрального защитника "Шахтера" Става Лемкина в сербский "Партизан" не состоится по политическим причинам. Об этом сообщает израильский спортивный портал Sport 5.

Как утверждает издание, Украинская Ассоциация футбола выступила против этого трансфера из-за того, что "Партизан" недавно провел ряд товарищеских матчей в Москве.

"Шахтер" решил прекратить переговоры с белградским клубом, считая, что такие действия противоречат интересам украинского футбола.

Лемкин, подписавший контракт с "горняками" до 2028 года, теперь может быть отдан в аренду в другую команду до конца трансферного окна.