  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионеры решают. Как Заря забила Оболони усилиями Мичина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионеры решают. Как Заря забила Оболони усилиями Мичина

Премьер-лига

Так луганчане открыли счет в победном матче

Легионеры решают. Как Заря забила Оболони усилиями Мичина

zarya-lugansk.com

Новина українською

В победном матче пятого тура УПЛ против "Оболони" "Заря" открыла счет усилиями Петера Мичина в середине первого тайма. Отмечаем работу легионера. "Заря" – та команда, игра которой построена на действиях иностранцев.

Отметим, что в итоге "Заря" выиграла этот матч 2:0.

"Оболонь" проиграла четвертую игру подряд, киевляне замыкают турнирную таблицу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Иващенко: Заря неплохая команда
yellow-arrow
УПЛ. Рух - Ингулец 5:0. Расклеились без Кобина
yellow-arrow
Бартулович: Была напряженная ситуация в команде - смогли сплотиться
Заря (Луганск) Оболонь (Киев) Петар Мичин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости