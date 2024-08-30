Легионеры решают. Как Заря забила Оболони усилиями Мичина

В победном матче пятого тура УПЛ против "Оболони" "Заря" открыла счет усилиями Петера Мичина в середине первого тайма. Отмечаем работу легионера. "Заря" – та команда, игра которой построена на действиях иностранцев.

Отметим, что в итоге "Заря" выиграла этот матч 2:0.

"Оболонь" проиграла четвертую игру подряд, киевляне замыкают турнирную таблицу.