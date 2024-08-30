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Триумфальное возвращение Филиппа. Как Будковский забил свой первый гол после возвращения в Зарю

Премьер-лига

Установил окончательный счет в матче

Триумфальное возвращение Филиппа. Как Будковский забил свой первый гол после возвращения в Зарю

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

"Заря" в Киеве переиграла местную "Оболонь" 2:0. Второй гол луганской команды забил знаковый игрок – бывший нападающий сборной Украины, футболист, который ранее уже выступал за "Зарю", Филипп Будковский.

Это первое результативное действие форварда после возвращения в "Зарю".

Отметим, что голевой пас Будковскому выполнил Денис Антюх, который является одним из лучших ассистентов чемпионата.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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