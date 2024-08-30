Бартулович: Была напряженная ситуация в команде - смогли сплотиться

Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог 4-го тура УПЛ, в котором луганчане обыграли "Оболонь" 2:0.

- Поздравляю свою команду с очень важной победой. Игра была с тяжелым соперником и при такой сложной погоде. "Оболонь" много играет длинными передачами, создает давление в штрафной площадке. Сумели справиться с этим. Понравилась наша реакция, начало второй половины встречи. Забили гол. Успокоили после этого соперника.

Была возможность спокойнее закончить поединок, забить третий или даже четвертый гол.

- "Заря" уверенно начала чемпионат. Потом были два поражения. Сегодня ваша команда продемонстрировала очень качественную игру. Это может стать переломным моментом для того, чтобы "Заря" дальше только набирала?

- Была напряженная ситуация в команде. Смогли сплотиться. Была задача - выиграть эту игру и мы ее выиграли. Будем стараться дальше работать и прогрессировать. У нашей команды большой потенциал. Много молодых игроков, которые будут расти в игровом плане.

- Какие слова вы сказали ребятам перед игрой?

- Они должны показывать в играх то, что демонстрируют на тренировках. К сожалению, не всегда так получается. Сегодня это удалось. Надо им дать больше свободы, чтобы они показали весь свой талант.

- Я и мой коллега, не договариваясь, пришли в футболках сборной Хорватии, чтобы вас поддержать...

- Большое спасибо за ваше уважение. Как вы знаете, я также очень ценю и уважаю Украину.

- Вы сделали сразу несколько изменений. Якова Башича перевели на позицию. Центрального защитника, а Филиппа Будковского сделали капитаном.

- Филипп - это игрок, который уже был в "Заре". Он знает, что такое "Заря", что такое "мужики". Нам нужен был такой человек в команде. Филипп - опытный футболист. Команда нормально на такое мое решение реагирует.

Что касается Якова Башича, то мы сделали анализ последних наших поединков. Решил поставить его на позицию центрального защитника, потому что нам трудно выходить из-под прессинга, когда играет правоногий защитник в центре слева. Яков сыграл очень хорошо на этой позиции.

- Еще не хватает "Заре" скорости в продвижении мяча.

- Согласен с вами. Требуем от команды играть быстрее. Сегодня было сухое поле, тяжело было играть быстро.