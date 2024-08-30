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Горе побежденным. Рух забил уже 5 голов Ингульцу
Краснопир тоже отличился
Фото: ФК Рух
В 5-м туре УПЛ "Рух" принимает "Ингулец".
На 14-й минуте хозяева вышли вперед, забив после классной комбинации – отличился Карабин.
А после перерыва "Рух" закрепил преимущество – после прессинга и ошибки гостей Квасница на технику пробил – 2:0!
Ну а еще через 3 минуты отличился Краснопир - избежал офсайда, поборолся с защитником, и со второго раза пробил кипера! 3:0!
На этом дело не закончилось - "Рух" (Холод и Краснопир) добавили еще два - 5:0 к 60-й минуте.
Горе побежденным.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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