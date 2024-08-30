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Горе побежденным. Рух забил уже 5 голов Ингульцу

Премьер-лига

Краснопир тоже отличился

Горе побежденным. Рух забил уже 5 голов Ингульцу

Фото: ФК Рух

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 5-м туре УПЛ "Рух" принимает "Ингулец".

На 14-й минуте хозяева вышли вперед, забив после классной комбинации – отличился Карабин.

А после перерыва "Рух" закрепил преимущество – после прессинга и ошибки гостей Квасница на технику пробил – 2:0!

Ну а еще через 3 минуты отличился Краснопир - избежал офсайда, поборолся с защитником, и со второго раза пробил кипера! 3:0!

На этом дело не закончилось - "Рух" (Холод и Краснопир) добавили еще два - 5:0 к 60-й минуте.

Горе побежденным.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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