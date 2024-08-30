УПЛ. Рух - Ингулец 5:0. Расклеились без Кобина

Сценарий игры был максимально предсказуемым. Так и произошло. "Рух" на правах хозяина в своем традиционном стиле прибрал мяч к своим ногам. В свою очередь, команде Василия Кобина отошла роль второго номера. Примечательно, что сам наставник "Ингульца" отбывал дисквалификацию и наблюдал за этим поединком с трибун, из-за удаления в матче прошлого тура против "Кривбасса".

Подопечные Виталия Пономарева спокойно строили позиционные атаки и банально доминировали на поле. Хозяева давили с первых минут, что и вылилось в быстрый забитый мяч. После прекрасной комбинации львовян в стойку попал Квасница, однако на добивании тут как тут успешно сыграл Карабин.

Довольно долго "Ингулец" сидел на своей половине и отбивался. Только на экваторе первого тайма, когда футболисты "Руха" немного расслабились, гостям в конце концов удалось несколько раз подойти к воротам Ледвия. Хорошие возможности были у Волохатого и Козака. Первый замыкал головой, а второй мощно пристреливался из-за пределов штрафной площадки. Оба - неточно.

Под конец первых 45 минут "Рух" как-то подсел и подопечным Кобина удалось более-менее выровнять игру. Но в целом, оба коллектива какой-то феерии не демонстрировали. Фолов было значительно больше чем ударов - 19 против 5-ти на две команды.

Но после этого, в перерыве Виталий Пономарев мощно накачал своих подопечных и они буквально локомотивом снесли своего оппонента. Уже на первой минуте второго тайма Дидык высоко запрессинговал Шершня и отдал на Квасницу, который классно расшатал оппонентов и пробил в дальний левый угол.

Не успели футболисты в красной форме отойти от пропущенного мяча, как тут же последовал еще один. Опять вышеупомянутый Дидык выиграл борьбу и под давлением нашел Краснопира. Игорь качественно обработал верховую передачу и разобрался с Паламарчуком - 3:0. Здесь прежде всего стоит отметить как раз Дидыка. 21-летний центрбек мало того, что в защите действовал надежно, так еще и активно подключался в атаку и направлял игру своей команды.

И нет, это было далеко не все. Подопечные Пономарева почувствовали запах крови и продолжали терроризировать "Ингулец". Менее чем за 10 минут "Рух" довел счет до неприличного... Сначала Притула со штрафного точно подал на голову Холоду. А чуть позже свой дубль после прострела Квасницы оформил тот же Краснопир. Для Игоря, на секунду, этот мяч стал уже 4-м в текущем сезоне УПЛ. Бывший нападающий "Оболони" без раскачки начал зажигать за новый клуб и идеально вписался в формацию львовян.

За выражением лица Василия Кобина на трибуне было больно наблюдать. Его команду просто разрывали. Понятно, что после такого удара "Ингулец" уже не оправился и просто доигрывал эту встречу до конца. И эмоции наставника можно вполне понять. За 14 минут его команда пропустила столько же, как за четыре тура перед этим... Какое-то солнечное затмение, не иначе. "Рух" просто уничтожил морально "Ингулец". Во втором тайме на поле была одна команда.

Имеем очередную разгромную победу львовского коллектива в этом сезоне. Без преуменьшения, у "Руха" самая эффективная атака на данный момент. Команда Пономарева - лидер текущего первенства по количеству забитых мячей и по показателю конвертации своих моментов в те же голы. Ну а "Ингульцу" перерыв на матчи сборных явно пойдет на пользу.

5-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 30-е августа

Львов, "Арена Львов"

Голы: Карабин 14, Квасница 46, Краснопир 51, 60, Холод 56.

"Рух": Ледвий - Сыч, Холод, Дидык (Рунич 64), Роман - Федор (Русяк 78), Пидгурский, Притула (Товарницкий 65) - Квасница, Краснопир, Карабин (Семотюк 72).

Запасные: Герета, Ванивский, Слюсар, Товарницкий, Лях, Семотюк, Рунич, Слива, Джурабаев, Русяк.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Ингулец": Паламарчук - Белоцерковец, Малыш, Шершень (Виливальд 76), Мельничук (Сад 62) - Волохатый, Лисняк (Могильный 77), Пятов - Козак, Резепов (Кисленко 84), Пушкарев (Мысык 62).

Запасные: Жилкин, Сидоренко, Мысык, Могильный, Лосенко, Петько, Богунов, Кисленко, Чабан, Виливальд, Сад, Дубилей.

Главный тренер: Василий Кобин (наблюдал за матчем с трибун).

Предупреждения: Волохатый 35.

Арбитр: Панчишин Дмитрий.