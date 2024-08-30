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Иващенко: Заря – неплохая команда

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь проиграла Заре

Иващенко: Заря – неплохая команда

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подвел итог матча 5-го тура УПЛ против "Зари" (0:2).

- Досадное поражение для вашей команды. Казалось, что первые 25 минут были обнадеживающими, команда неплохо создавала моменты, играла первым номером, но дальше что-то пошло не по плану, особенно после пропущенного гола.

Трудно что-либо говорить, когда пытаешься играть первым номером, создавать моменты, агрессивно играть. "Заря" неплохая команда, у них индивидуально хорошие игроки, поэтому есть такие футбольные моменты, когда 1 ошибка стоит нам пропущенного мяча. Случившееся в первом тайме - подтверждение этому.

- Имеете понимание, почему так сложилось, что пропустили гол, игра приостановилась, а потом пропустили второй и красную карточку? Есть ли понимание того, над чем нужно работать, чтобы исправить досадную для себя ситуацию?

- Конечно, тренер всегда соответствует результату, но мы, тренерский штаб, знаем все нюансы, все моменты. Это вопрос исключительно к нашему коллективу, ребята знают почему да, каждый сам себе ответит.

– С чем связана замена Сергея Суханова сразу после перерыва?

– Все видели, что Сергей старался, старался, казалось, что активно играл, но что-то не получалось в завершающей фазе. Поэтому думали, пытались что-то изменить. У нас есть скоростной форвард Близниченко. Думали, что он войдет в игру лучше.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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