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Кривбасс – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Кривбас
UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и донецким "Шахтером".
Одно из самых интересных противостояний в нашей футболе на данный конкретный момент времени. Тем более, когда чемпион находится не в самых оптимальных кондициях, а команда Вернидуба вкатилась в ритм сезона с помощью еврокубков. Сможет ли "Кривбасс" организовать сенсацию? Или "Шахтер" выдерет победу даже зубами? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 сентября – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Роман Синчук
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