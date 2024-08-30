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Кривбасс – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Кривбасс – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура УПЛ

Кривбас

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и донецким "Шахтером".

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Одно из самых интересных противостояний в нашей футболе на данный конкретный момент времени. Тем более, когда чемпион находится не в самых оптимальных кондициях, а команда Вернидуба вкатилась в ритм сезона с помощью еврокубков. Сможет ли "Кривбасс" организовать сенсацию? Или "Шахтер" выдерет победу даже зубами? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 сентября – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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