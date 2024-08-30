Премьер-лига
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5:0. Рух одержал свою самую крупную победу в УПЛ
Историческое событие
fcrukh.com
В 5-м туре УПЛ "
И это самая большая победа в элитном дивизионе в истории клуба.
Предыдущий рекорд был установлен во 2-м туре текущего чемпионата. Тогда "Рух" победил "Оболонь" (4:0).
Дубль в составе победителей сделал Игорь Краснопир. Также отличились Ярослав Карабин, Илья Квасница и Виталий Холод.
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