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5:0. Рух одержал свою самую крупную победу в УПЛ

Премьер-лига

Историческое событие

5:0. Рух одержал свою самую крупную победу в УПЛ

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 5-м туре УПЛ "Рух" разгромил "Ингулец" со счетом 5:0.

И это самая большая победа в элитном дивизионе в истории клуба.

Предыдущий рекорд был установлен во 2-м туре текущего чемпионата. Тогда "Рух" победил "Оболонь" (4:0).

Дубль в составе победителей сделал Игорь Краснопир. Также отличились Ярослав Карабин, Илья Квасница и Виталий Холод.

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