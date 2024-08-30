5:0. Рух одержал свою самую крупную победу в УПЛ

В 5-м туре УПЛ " Рух" разгромил "Ингулец" со счетом 5:0.

И это самая большая победа в элитном дивизионе в истории клуба.

Предыдущий рекорд был установлен во 2-м туре текущего чемпионата. Тогда "Рух" победил "Оболонь" (4:0).

Дубль в составе победителей сделал Игорь Краснопир. Также отличились Ярослав Карабин, Илья Квасница и Виталий Холод.