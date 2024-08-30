Черноморец - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком будут закрывать одесский "Черноморец" и житомирское "Полесье". Для первых это шанс реабилитироваться за неудачный старт сезона, для вторых - закрепиться среди лидеров.

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Сейчас команды Александра Бабича и Имада Ашура находятся в диаметрально разных частях турнирной таблицы. "Волки" после 3-х сыгранных матчей имеют в своем активе 7 зачетных баллов. В свою очередь, "моряки" за 4 тура набрали лишь 3 очка.

Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Полесье" состоится в субботу, 31-го августа 2024-го года, в 18:00 . Встреча пройдет в Одессе, на стадионе "Черноморец".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).