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Черноморец - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Черноморец - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком будут закрывать одесский "Черноморец" и житомирское "Полесье". Для первых это шанс реабилитироваться за неудачный старт сезона, для вторых - закрепиться среди лидеров.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас команды Александра Бабича и Имада Ашура находятся в диаметрально разных частях турнирной таблицы. "Волки" после 3-х сыгранных матчей имеют в своем активе 7 зачетных баллов. В свою очередь, "моряки" за 4 тура набрали лишь 3 очка.

Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Полесье" состоится в субботу, 31-го августа 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Одессе, на стадионе "Черноморец".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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