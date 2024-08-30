Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком будут закрывать одесский "Черноморец" и житомирское "Полесье". Для первых это шанс реабилитироваться за неудачный старт сезона, для вторых - закрепиться среди лидеров.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас команды Александра Бабича и Имада Ашура находятся в диаметрально разных частях турнирной таблицы. "Волки" после 3-х сыгранных матчей имеют в своем активе 7 зачетных баллов. В свою очередь, "моряки" за 4 тура набрали лишь 3 очка.
Поединок 5-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Полесье" состоится в субботу, 31-го августа 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Одессе, на стадионе "Черноморец".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Немало интересных противостояний. Состоялась жеребьевка основного этапа ЛЕ 2024/25
- Динамо против Довбика. Определились соперники киевлян в основном этапе Лиги Европы
- Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО