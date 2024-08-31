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Пономарев: В перерыве был мужской разговор. Мы должны играть агрессивно, создавать как можно больше моментов

Премьер-лига
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Наставник Руха – о разгромной победе

Пономарев: В перерыве был мужской разговор. Мы должны играть агрессивно, создавать как можно больше моментов

fcrukh.com

Новина українською

Виталий Пономарев прокомментировал результат матча 5-го тура.

“Я бы не сказал, что эта игра складывалась легко для нас. Первый тайм был непростым, ведь "Ингулец" оказывал серьезное сопротивление. Многое из того, что мы планировали, нам удалось воплотить на поле.

Идеальную игру не сыграет ни одна команда, и ошибки будут всегда. В середине первого тайма "Ингулец" имел определенное преимущество и в перерыве мы обратили на это внимание. Следует сохранять концентрацию, особенно это касается молодых футболистов. Они не вправе останавливаться при любом счете.

В перерыве был мужской разговор в раздевалке и команда хорошо начала второй тайм. Нам удалось быстро забить второй гол. После этого "Ингулец" раскрылся, нам было легче атаковать и создавать моменты".

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"Товарницкий и Русяк выходили на поле при счете 5:0, поэтому сложно оценить их действия в этой игре. У каждого нашего игрока есть шанс сыграть и показать себя на уровне УПЛ. Такую возможность получают те футболисты, хорошо проявляющие себя в тренировочном процессе.

У нас играет молодежь и хочется, чтобы они до последней минуты выкладывались в каждом матче, несмотря на счет. Футболисты должны соблюдать наши игровые принципы и радовать болельщиков. Мы должны играть агрессивно, создавать как можно больше моментов, играть вертикально и демонстрировать футбол, который нравится зрителям”, – заявил тренер.

"Рух" набрал 9 очков и присоединился к группе лидеров.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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