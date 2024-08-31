Пономарев: В перерыве был мужской разговор. Мы должны играть агрессивно, создавать как можно больше моментов

Виталий Пономарев прокомментировал результат матча 5-го тура.

“Я бы не сказал, что эта игра складывалась легко для нас. Первый тайм был непростым, ведь "Ингулец" оказывал серьезное сопротивление. Многое из того, что мы планировали, нам удалось воплотить на поле.

Идеальную игру не сыграет ни одна команда, и ошибки будут всегда. В середине первого тайма "Ингулец" имел определенное преимущество и в перерыве мы обратили на это внимание. Следует сохранять концентрацию, особенно это касается молодых футболистов. Они не вправе останавливаться при любом счете.

В перерыве был мужской разговор в раздевалке и команда хорошо начала второй тайм. Нам удалось быстро забить второй гол. После этого "Ингулец" раскрылся, нам было легче атаковать и создавать моменты".