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И.о. тренера Ингульца: Виноваты все. Не все ребята перестроились из Первой лиги
Александр Стахов выделил причины разгромного поражения
Фото: Нива Т
Тренер объяснил, почему команда из Кировоградской области уступила "Руху" со счетом 0:5.
“Знали, что будем играть против хорошей, организованной и быстрой команды, которая в прошлом сезоне претендовала на еврокубки. Готовились к этому, но бывают такие игры провальные – не хватило нас физически, где-то опыта.
Пропустили второй мяч, потеряли концентрацию и получили первый, второй гол. Ничего не предполагало, в первом тайме были отличные моменты. План на игру в первом тайме работал. Пропущенные голы во втором тайме надломили нас, потому получили четвертый и пятый".
"Шершень предыдущие игры отыграл неплохо, плюс-минус надежно. Никто на него не будет вину вешать – виноваты все. Последовала серия ошибок. В некоторых моментах можно было сыграть попроще. Не все ребята перестроились из Первой лиги. Романтический футбол в Премьер-лиге с такими командами не проходит. Эта игра это доказала лишний раз.
Досадное поражение. Предыдущие игры не были проиграны и были с хорошим содержанием. Эта игра показала, что работы очень много. Хорошо, что сейчас есть время подтянуть физическое состояние и технико-тактические действия”, – рассказал тренер.
"Ингулец" занимает 13-ю строчку (3 балла).
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