  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. И.о. тренера Ингульца: Виноваты все. Не все ребята перестроились из Первой лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И.о. тренера Ингульца: Виноваты все. Не все ребята перестроились из Первой лиги

Премьер-лига
Обновлено

Александр Стахов выделил причины разгромного поражения

И.о. тренера Ингульца: Виноваты все. Не все ребята перестроились из Первой лиги

Фото: Нива Т

Новина українською

Тренер объяснил, почему команда из Кировоградской области уступила "Руху" со счетом 0:5.

“Знали, что будем играть против хорошей, организованной и быстрой команды, которая в прошлом сезоне претендовала на еврокубки. Готовились к этому, но бывают такие игры провальные – не хватило нас физически, где-то опыта.

Пропустили второй мяч, потеряли концентрацию и получили первый, второй гол. Ничего не предполагало, в первом тайме были отличные моменты. План на игру в первом тайме работал. Пропущенные голы во втором тайме надломили нас, потому получили четвертый и пятый".

Читайте такжеУПЛ. Рух - Ингулец 5:0. Расклеились без Кобина

"Шершень предыдущие игры отыграл неплохо, плюс-минус надежно. Никто на него не будет вину вешать – виноваты все. Последовала серия ошибок. В некоторых моментах можно было сыграть попроще. Не все ребята перестроились из Первой лиги. Романтический футбол в Премьер-лиге с такими командами не проходит. Эта игра это доказала лишний раз.

Досадное поражение. Предыдущие игры не были проиграны и были с хорошим содержанием. Эта игра показала, что работы очень много. Хорошо, что сейчас есть время подтянуть физическое состояние и технико-тактические действия”, – рассказал тренер.

"Ингулец" занимает 13-ю строчку (3 балла).

По теме
yellow-arrow
Пономарев: В перерыве был мужской разговор. Мы должны играть агрессивно, создавать как можно больше моментов
yellow-arrow
Карпаты - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 31.08.2024
yellow-arrow
Александрия - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31.08.2024
Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости