И.о. тренера Ингульца: Виноваты все. Не все ребята перестроились из Первой лиги

Тренер объяснил, почему команда из Кировоградской области уступила "Руху" со счетом 0:5.

“Знали, что будем играть против хорошей, организованной и быстрой команды, которая в прошлом сезоне претендовала на еврокубки. Готовились к этому, но бывают такие игры провальные – не хватило нас физически, где-то опыта.

Пропустили второй мяч, потеряли концентрацию и получили первый, второй гол. Ничего не предполагало, в первом тайме были отличные моменты. План на игру в первом тайме работал. Пропущенные голы во втором тайме надломили нас, потому получили четвертый и пятый".