Карпаты - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Карпаты" получили дисквалификацию стадиона на одну игру за проведение матча "Динамо" с большим количеством болельщиков, чем это было разрешено. Без своих фанатов новичку УПЛ будет сложнее победить "Ворсклу", которая взяла шесть очков из шести возможных в последних двух турах.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

31 августа 2024 года. Львов, "Украина"

"Карпаты" 13:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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