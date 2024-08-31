Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
"Карпаты" получили дисквалификацию стадиона на одну игру за проведение матча "Динамо" с большим количеством болельщиков, чем это было разрешено. Без своих фанатов новичку УПЛ будет сложнее победить "Ворсклу", которая взяла шесть очков из шести возможных в последних двух турах.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
Telegram UA-Football
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, пятый тур
31 августа 2024 года. Львов, "Украина"
"Карпаты" 13:00 "Ворскла"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Популярное сейчас
- Ребров: Жеребьевка Динамо? Могло быть и лучше
- Днепр-1 начал выплачивать долги, - СМИ
- Рух крушит Ингулец, Оболонь в крутом пике. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Палкин после разрушения отеля в Кривом Роге: Для нас лучше молчать о передвижениях
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Сборная Украины с разгромным счетом проиграла Латвии в матче отбора на Олимпиаду-2026