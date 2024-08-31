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Карпаты - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты – Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Карпати

Новина українською

"Карпаты" получили дисквалификацию стадиона на одну игру за проведение матча "Динамо" с большим количеством болельщиков, чем это было разрешено. Без своих фанатов новичку УПЛ будет сложнее победить "Ворсклу", которая взяла шесть очков из шести возможных в последних двух турах.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

31 августа 2024 года. Львов, "Украина"

"Карпаты" 13:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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