Александрия - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Начало сезона для команд сложилось совершенно по-разному. Подтвердит ли "Александрия" свои высокие амбиции в матче с одним из нынешних аутсайдеров УПЛ – "Колосом"?

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

31 августа 2024 года. Александрия, "Ника"

"Александрия" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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