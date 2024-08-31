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Александрия - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Начало сезона для команд сложилось совершенно по-разному. Подтвердит ли "Александрия" свои высокие амбиции в матче с одним из нынешних аутсайдеров УПЛ – "Колосом"?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, пятый тур
31 августа 2024 года. Александрия, "Ника"
"Александрия" 15:30 "Колос"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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