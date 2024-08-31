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Александрия - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия – Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Начало сезона для команд сложилось совершенно по-разному. Подтвердит ли "Александрия" свои высокие амбиции в матче с одним из нынешних аутсайдеров УПЛ – "Колосом"?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, пятый тур

31 августа 2024 года. Александрия, "Ника"

"Александрия" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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